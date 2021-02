Magazine Formas de consumo

De sabor e aroma marcantes e peculiares, o pequi, também conhecido como o “ouro do Cerrado”, é consumido cozido, puro ou misturado com arroz e frango. Da polpa pode se extrair também o azeite de pequi, um óleo usado para condimento e na fabricação de licores. Há uma variedade enorme: pequeno, amarelo, branco e vermelho. Na região Norte do País, predomina o pequi branco, qu...