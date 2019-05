Magazine Formandos de Design de Moda fazem desfile inspirado na estética de Vik Muniz Estudantes da Universidade Salgado de Oliveira usam materiais descartados para criar peças a exemplo do famoso artista plástico

Em meio a discussões acaloradas sobre o modelo convencional de consumo, poucos nomes inspiram o mundo da moda de forma tão certeira quanto o de Vik Muniz. O trabalho do artista plástico, conhecido por enxergar luxo no lixo, já serviu de fio condutor, por exemplo, para Louis Vuitton que, em 2010, lançou lenços com a estética engajada do brasileiro, e para a estilista F...