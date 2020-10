Magazine Fora da Rota, reality show de Stella Artois, estreia no Globoplay Objetivo do programa é descobrir novos sabores em uma rota totalmente alternativa de São Paulo

Descobrir novos sabores em uma rota totalmente alternativa de São Paulo – esse é o objetivo do Fora da Rota, reality show de Stella Artois que estreou no Globoplay e no YouTube da cervejaria. Com apresentação de Alex Atala, o programa se divide em seis episódios para descobrir novas experiências gastronômicas na cidade e mostrar ao público que não é preciso ir longe ou ...