Magazine Fora da Globo, Angélica terá programa sobre astrologia na HBO Max Após 24 anos na Globo, Angélica encerrou o seu vínculo fixo com a emissora em 2020

Angélica, 47, anunciou nesta segunda-feira que foi contratada pela HBO Max, plataforma de streaming que estreia nesta terça no Brasil. Em publicação no Instagram, a apresentadora afirmou que tem muitos projetos na nova casa e que em seu primeiro programa vai falar sobre astrologia.“Muito feliz em dividir uma novidade com vocês. Entrei para o time HBO Max! Meu prime...