Magazine Força que vem do som Banda Vida Seca lança seu terceiro álbum de estúdio, Upan, que passeia por diferentes sonoridades

Uma viagem aos sons do mundo é o mote da banda Vida Seca no disco Upan, lançado nesta semana nas plataformas digitais. Instrumental, o trabalho passeia por diferentes elementos da música, desde o pop do Ocidente, passando pelas sonoridades africana e árabe. Desenhado por batidas eletrônicas, é possível ouvir trilhas sonoras de videogames em canções visuais e p...