Magazine Força que vem do concreto

Em fotografias datadas do final dos anos 1960, um jovem Paulo Mendes da Rocha passeia pelos saguões do Jóquei Clube de Goiás, uma de suas obras mais bem desenhadas em Goiás. As imagens analógicas foram tiradas na época pelo também arquiteto Arnaldo Mascarenhas, que pesquisou de perto o trabalho do capixaba. “Fui conhecer Paulo Mendes pessoalmente quando já cursava arqu...