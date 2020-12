Magazine Força que vem de Vênus: Regente de 2021, planeta simboliza amor e relacionamentos Em ano regido pelo planeta, forças da criatividade, diplomacia e equilíbrio favorecem a socialização e embala os pequenos prazeres da vida

O poder de organização e das escolhas, a necessidade de interação e as conexões interpessoais são as palavras de ordem previstas pela astrologia para 2021. O momento, a partir de agora, é de botar a casa em ordem, manter a consciência estabilizada e gerenciar as energias acumuladas ao longo da última década. Em ano regido pelo planeta Vênus, forças da criativid...