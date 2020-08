Magazine Força que vem das raízes

“O quintal do goiano é poderoso”, adianta a bióloga Daniela Ribeiro, coordenadora do Raízes - Grande Encontro de Raizeiros, Parteiras, Benzedeiras e Pajés na Chapada dos Veadeiros. Há cinco anos a aprendiz de raizeira tratou de ocupar durante alguns dias a Vila de São Jorge e Alto Paraíso de Goiás com uma agenda de oficinas, rodas de conversa, benzimentos, saídas de campo...