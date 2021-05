Magazine Força motriz Em isolamento social em sua casa em São Paulo, Marina Lima lança ao mesmo tempo songbook e EP disponível no streaming

Política, pandemia e questões pessoais são alvos da cantora Marina Lima em seu novo trabalho, Motim, disponível nas plataformas digitais. A carioca aproveitou o isolamento social em sua casa em São Paulo para gravar as canções do EP e reunir sua trajetória musical no songbook Marina Lima - Letra e Música, que apresenta partituras e cifras de 175 canções compo...