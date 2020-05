Magazine Força máxima Guitarrista dos Strokes diz que o disco The New Abnormal fez banda se sentir “inocente de novo”

Os Strokes retornaram com força máxima em 2020. Não que a banda tenha retomado a relevância de 15 ou 20 anos atrás, quando despontaram com uma sonoridade roqueira retrô e desleixada que influenciou gerações de músicos nos anos seguintes, mas recuperando uma sinergia que há muito não se via no quinteto. Em abril, eles lançaram The New Abnormal, primeiro disco d...