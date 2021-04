Magazine Força do streaming

Em um ano de cinemas fechados, ou com poucas janelas de exibição fora da internet, a força dos filmes em serviços de streaming é mais uma característica do Oscar 2021. Mais de 30 produções estão disponíveis nas plataformas digitais. Mank, por exemplo, da Netflix, lidera as indicações, concorrendo em dez categorias: melhor filme, diretor, ator (Gary Oldman), atriz coadjuv...