Força do feminejo

A Festa da Patroas nasceu para consolidar ainda mais o movimento feminejo, que tem em Marília Mendonça a grande representante e que trouxe várias seguidoras, como Naiara Azevedo e Simone & Simaria. A goiana dominava as paradas com sucessos dos dois primeiros discos, como Infiel, Alô Porteiro, Traição Não Tem Perdão e Eu Sei de Cor. O mesmo aconteceu com as irmãs Maiara &a...