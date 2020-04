Magazine Força de um legado

Na vida social e política, Hélio de Oliveira esteve ao lado de governadores durante 40 anos como fotógrafo oficial do Palácio das Esmeraldas. De Pedro Ludovico Teixeira até Marconi Perillo, fotografou até o Marechal Tito, presidente da Iugoslávia, ao lado de Mauro Borges. Quando os militares quiseram as fotos para associar o ex-governador ao comunismo, ele não as entr...