Magazine Força da palavra Frases ganham destaque nos espaços decorados ao revelar sentimentos, desejos e um pouco da personalidade dos moradores

Um dos grandes desafios ao decorar um ambiente é fazer com que aquele espaço revele, nos mais variados detalhes, um pouco da personalidade dos moradores. A regra vale desde a escolha das cores e das texturas até o material utilizado nos móveis da decoração. Apesar do ditado que ensina que uma imagem vale mais do que mil palavras, muitas vezes são as frases as ...