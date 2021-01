Magazine Fomento, experiência e continuidadeLaila Santoro, produtora cultural e membro do Conselho Municipal de Cultura

Laila Santoro, produtora cultural e membro do Conselho Municipal de Cultura O maior desafio da política cultural em 2021, com pandemia ou sem ela, é o respeito e o reconhecimento dos profissionais da cultura por parte do setor público. Essa é a ideia central para que todo planejamento dê certo. Cabe ao poder público escutar os profissionais da cultura e entender...