Quem vai fazer o carnaval mais agitado do interior? Os principais destinos turísticos de Goiás prepararam uma intensa programação para atrair os turistas com nomes famosos da música, como Luan Santana, DJ Alok, João Netto & Frederico, Jerry Smith e Xand Avião. Se você ainda não decidiu para onde ir no feriadão prolongado, O POPULAR fez um roteiro que promete fazer ferver os quatro dias de folia. Os detalhes completos das atrações, como local e valores estão disponíveis em acontece.opopular.com.br.

São muitas opções, quase sempre tendo o sertanejo como o foco. Em Goianésia, por exemplo, a cerca de 175 quilômetros da capital, neste sábado o destaque é o sertanejo Luan Santana (foto). Já em Aruanã, a 310 quilômetros, no domingo, a animação fica por conta de PH & Michel. No mesmo dia, mas em Pirenópolis, a 120 quilômetros, Israel & Rodolffo também estão no cardápio musical dos foliões.

Mas não acaba por aí. Muitas cidades que nem têm carnavais tão famosos assim também investiram bastante na festa neste ano. Caso de Urutaí, a cerca de 170 km da capital, que tem nomes como a Banda Tornado e Gabryel Abreu, cujas apresentações estão previstas para este sábado. Na terça-feira, a festa ainda estará alta na cidade de Goiás, a cerca de 135 quilômetros de Goiânia. Nesse dia, por exemplo, a festa terá como um dos pontos altos o show de Lucas Lucco, na Praça de Eventos.