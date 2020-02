Magazine Folião se fantasia de Coringa e faz alerta sobre saúde mental O servidor público Alberto Rodrigues escolheu um dos personagens da DC Comics

Já virou uma tradição. Todo ano no Carnaval dos Amigos, o servidor público Alberto Rodrigues escolhe uma fantasia para mandar o seu recado. Dessa vez, o escolhido foi o personagem Coringa, da DC Comics. “Estou alertando para a questão da saúde mental que foi tão bem retratada no filme”, destaca. O folião participa há 18 anos da festa e faz parte do Bloco dos Am...