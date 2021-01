Magazine “Foi uma trama que me deu muito prazer de fazer”, diz Carla Diaz sobre A Força do Querer Atriz é uma das confinadas do Big Brother Brasil

A atriz Carla Diaz é uma das confinadas do Big Brother Brasil, mas também está dando o que falar na trama de A Força do Querer. E, antes de entrar na casa, ela respondeu a algumas perguntas sobre o trabalho na novela. Sua personagem, Carine, está começando a se envolver com Rubinho (Emilio Dantas), despertando a fúria de Bibi (Juliana Paes). Nos próximos capítulos, Carine s...