Magazine ‘Foi um milagre’ diz Seu Waldemar para Pedro Bial sobre recuperação da Covid-19 Apresentador da TV Anhanguera participou do programa "Conversa com Bial" junto com a dupla Luiza e Maurílio

O apresentador da TV Anhanguera, humorista e cantor, Seu Waldemar, participou do programa "Conversa com Bial" na noite de quarta-feira (19), ao lado da dupla sertaneja Luiza e Maurílio. O goiano falou sobre como a Covid-19 quase tirou sua vida. "Todas as mães goianas se abraçaram com a minha mãe em uma corrente de oração porque eu não voltava. No outro dia, foi um...