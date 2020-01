Magazine “Foi tudo fluido”, afirma Caetano Veloso sobre trabalho com Ivan Sacerdote

Em entrevista por e-mail, Caetano Veloso fala sobre o disco Caetano Veloso & Ivan Sacerdote, gravado com o jovem clarinetista Ivan Sacerdote, e as recentes polêmicas envolvendo a HQ com o beijo gay na Bienal do Livro e o especial de Natal do Porta dos Fundos na Netflix. Quando e como você conheceu o trabalho de Ivan Sacerdote? Acho que foi no verão...