Magazine "Foi milagre. Não bati a cabeça", afirma Marcelo Rossi sobre empurrão "Muitos sabem do que aconteceu ontem e eu só posso dizer: obrigado, Senhor, e obrigado, mãe", comentou o padre

O Padre Marcelo Rossi falou, em vídeo transmitido em seu canal no YouTube na manhã desta segunda-feira, 15, sobre seu estado de saúde, após ter sido empurrado enquanto celebrava uma missa no último domingo, 14. "Fui salvo. Foi milagre", afirmou. "Muitos sabem do que aconteceu ontem e eu só posso dizer: obrigado, senhor, e obrigado, mãe. Olha para a imagem de Maria. P...