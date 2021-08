Muitos foram os desafios para a pesquisa da arquiteta e urbanista Anamaria Diniz no livro Goiânia de Attilio (1932-1935): Ideal Estético e Realidade Política, publicado na última semana pelo Selo Livre, da NegaLilu Editora. A obra, resultado de suas investigações de mestrado, doutorado e pós-doutorado em História Urbana, propõe ajustes e correções da história oficial sobre o planejamento urbano de Goiânia. Os estudos da preciosa documentação colocaram a escritora em um lugar desafiador: ser pesquisadora de fontes originais dos projetos da capital goiana, como a Praça Cívica, e seu idealizador, o arquiteto e urbanista Attilio Corrêa Lima. Ao longo de 15 anos, Anamaria trabalhou com fontes primárias do acervo da família Corrêa Lima, trazendo à luz fatos inéditos e leituras distintas à história oficial. “O marco zero do plano original de Attilio é a Praça Cívica”, destaca a autora.

O livro propõe uma reparação à história oficial sobre o planejamento urbano de Goiânia. Quais foram os maiores desafios da pesquisa?

Confrontar os documentos e projetos originais com as fontes secundárias e pesquisas consolidadas na historiografia goiana foram instigantes. Havia descrições e afirmações sobre o trabalho profissional de Attilio Corrêa Lima que não correspondiam com sua trajetória acadêmica. Uma delas é atribuir a Corrêa Lima o estilo art déco aos prédios construídos na nova capital. Investiguei profundamente a formação de Attilio, refazendo seu percurso acadêmico em Paris durante meu doutorado. Estive nos lugares que ele morou e estudou para compreender suas intenções projetuais quando idealizou Goiânia.

Há um contraponto em relação à atuação de Attilio Corrêa Lima nos projetos e obras de Goiania?

Posso afirmar que a pesquisa exigiu muita motivação e resiliência porque os desafios foram apresentados logo no início, quando não encontrei documentos referentes ao período de elaboração dos projetos e implantação da nova capital de Goiás nos acervos históricos locais. Foi como se Attilio não tivesse existido, e assim a história oficial fortaleceu a ideia que o urbanista somente havia realizado esboços e “um plano primitivo” para a capital. A publicação aborda esse assunto e o porquê de terem intencionalmente diminuído a atuação de Attilio nos projetos e obras de Goiânia. A pesquisa exigiu também várias viagens entre Goiânia, Rio de Janeiro, Nova Friburgo e Paris para explorar arquivos oficiais, bibliotecas, museus e instituições de ensino, além do aperfeiçoamento da língua francesa que eu não dominava.

Goiânia foi erguida aos moldes de um projeto moderno, baseado em concepções e conceitos da época. Como o modernismo destaca as primeiras linhas e traçados da cidade?

Pode-se afirmar que Goiânia é filha direta da Revolução de 1930. O interventor Pedro Ludovico Teixeira ao contratar o urbanista Attilio, recém-chegado de Paris, desejou uma nova capital moderna que confrontasse com a paisagem colonial de Vila Boa, com sua topografia acidentada, os casarios antigos e as ruas estreitas de pedra. Esse desejo pelo moderno foi uma resposta à oligarquia Caiadista e o discurso de “um novo tempo”, traduzido na implantação de uma cidade moderna sobre uma tábula rasa.

De que forma você sublinha essa concepção urbanística?

Goiânia foi concebida como uma capital administrativa e também idealizada como uma metrópole industrial, nos planos de Attilio. A nova capital foi planejada segundo os paradigmas da escola francesa de urbanismo, nos quais seus princípios formais respeitaram a paisagem natural, os cursos d’águas, as matas e a topografia. O urbanista destacou a importância da Praça Cívica/administrativa como espaço irradiador e simbólico do poder. A cidade foi pensada para a circulação de veículos o que era inovador, tratando-se do início dos anos de 1930, para isso o urbanista projetou rotatórias no encontro de vias, facilitando o fluxo natural do trânsito. Attilio projetou parques lineares, bosques e praças arborizadas e alertou sobre a relevância da preservação das matas ciliares. O urbanista utilizou de um dos conceitos modernos do urbanismo: o zoneamento, dividindo os setores segundo as funções: setor comercial, setor residencial (urbano e suburbano), setor industrial e setor rural.

A Praça Cívica mais uma vez a região da praça passa por modificações em seu projeto, com a intervenção do BRT. Para você enquanto pesquisadora, como o local pode ser afetado mais uma vez pela mudança?

O marco zero do plano original de Attilio é a Praça Cívica. Muitas foram as alterações do traçado da Praça e seus elementos ao longo da história da jovem capital. As atuais intervenções do BRT no anel interno da Praça Cívica e seus impactos na paisagem são uma incógnita, uma vez que os projetos de detalhamento das estações são desconhecidos por todos nós. Foi divulgada uma maquete virtual do percurso do BRT, sem detalhes. O que é sabido que o Iphan e o Ministério Público fizeram várias exigências ao consórcio de construtoras, seja no monitoramento das edificações, como também projetos executivos mais detalhados das estações. O projeto de mobilidade é muito importante para Goiânia, mas faltaram transparência e participação da população. Infelizmente, mais uma vez, teremos que esperar pela finalização das obras para avaliar que impactos teremos na paisagem já tão alterada e distante dos planos originais.