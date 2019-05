Magazine Fogo nos livros!

Um livro que, para ser lido, é preciso aquecer as folhas com fogo, ou outra fonte de calor, como um secador de cabelo. Com o lema de “transformar o leitor no hífen entre a realidade e a ficção”, a editora francesa Super Terrain relançou o clássico da ficção Fahrenheit 451 com uma proposta diferente: a nova edição, publicada originalmente em 1953 e escrita por Ray Brad...