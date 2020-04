Magazine Fogareiro e panela de ferro

Cozinheiro prepara receita de arroz Maria Isabel - feito com cereal e carne seca - em duas grandes panelas de ferro, que dão um toque especial de comida feita na roça ao saboroso alimento. Refeições assim, feitas para muita gente, em tempos normais, são uma prática antiga de tropeiros e carreiros, gente acostumada com a lida no campo. A cena também é muito comum em festa...