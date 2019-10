A primeira edição do Jornal do Campo foi ao ar em 3 de novembro de 1979, sábado, após a novela das 6. Entre os apresentadores, José Divino, Jackson Abrão, Paulo Beringhs e Eli Franqui. O programa sempre teve o compromisso de mostrar a importância do agronegócio goiano, que responde por grande parte do PIB do Estado. Os eventos locais e a prestação de serviços também são destaque no Jornal do Campo.

“Temos preocupação de abordar a questão cultural, do agronegócio e do ambiente, sempre privilegiando a participação do telespectador”, explica o apresentador e editor-chefe, Márcio Venício. Um dos quadros que faz mais sucesso é o Imagens do Campo, com fotos e vídeos do meio rural. Há ainda o Sabores do Campo, quadro de gastronomia.

Acostumado a viajar por todo o Estado produzindo reportagens, o jornalista coleciona histórias. Uma das mais marcantes foi a de um produtor rural cego de Uruana que cuida sozinho de uma fazenda. Mesmo sem enxergar, Valderico Farias alimenta porcos, ordenha vacas e faz queijos. “Acho que ele serve de exemplo da força do povo do campo”, define Márcio.