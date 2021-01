Magazine Foco, força e fé

“Ela é um filme de ação com vários finais. Ela é política aplicada e conversas banais. Se ela tiver muito afim, seja perspicaz.” O verso da canção Ela Só Quer Paz, a mais clicada do rapper Projota nas plataformas digitais, resume muito bem o trabalho do artista paulistano. Um dos nomes mais influentes do rap brasileiro, Projota lançou seu primeiro álbum em 2014 inti...