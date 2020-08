Magazine Flores de cores vivas dos ipês contrastam com a paisagem monocromática dos dias de seca em Goiás O POPULAR brinda seus leitores nestas páginas com fotos de algumas das árvores que trazem beleza e poesia ao cotidiano

Altaneiro e flamíneo, ereto e majestoso, altaneia na campina verde e distante, embelezando a paisagem deserta com seu fulgor de ouro vivo. No olhar poético de Cora Coralina, a mais conhecida escritora goiana, o ipê amarelo é descrito como um verdadeiro oásis que contrasta com a paisagem monocromática dos dias de calor e seca em Goiás. É realmente durante o períod...