Magazine Flor Jorge, filha de Seu Jorge, estreia na carreira musical com Sapiens Seu Jorge já compartilhou vários vídeos com a primogênita no seu canal no YouTube. Aos 8 anos, ela escrevia seus pensamentos, histórias e poesias em um diário. Segundo a cantora, a paixão pela composição foi crescendo junto com ela

A cantora e compositora Flor Jorge, 19, filha do cantor Seu Jorge, escreve poemas desde criança e com o tempo começou a transformá-los em letras de música. Um caminho natural para a menina que cresceu frequentando os bastidores dos shows do pai e vendo ele em casa cantando e compondo com parceiros.Flor conta que desde criança sentava com o pai para cantar e...