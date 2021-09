O tema não poderia ser mais atual: E o Mundo não Acabou. Após ter sido cancelada em 2020 devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a Festa Literária de Pirenópolis (Flipiri) volta a ocupar espaços da cidade histórica goiana em sua 11ª edição a partir de amanhã. Dessa vez, em formato híbrido e respeitando todos os protocolos sanitários de prevenção da doença, o evento que segue até sábado traz em sua intensa programação mais de 80 atividades gratuitas, entre lançamentos de livros, oficinas, debates, saraus e apresentações culturais.

“Como tudo na vida, fomos surpreendidos pela pandemia no ano passado. Nosso objetivo sempre foi congregar, unir as pessoas. E estávamos num momento onde a união e a confraternização estavam proibidas. Nos doeu muito não podermos realizar a festa em 2020, mas prevaleceu o sentido da segurança sanitária. Sempre pensamos em uma luta contínua em defesa do livro e da leitura. Fizemos um recuo necessário, mas não paramos de lutar”, explicou ao POPULAR o escritor e curador da festa Maurício Melo Júnior.

Segundo ele, a escolha do tema condutor da Flipiri deste ano busca promover uma reflexão sobre o momento atual da produção artística e das novas formas de convívio social. “É um título provocativo, para refletir sobre o papel da literatura nesse momento. O artista não ficou parado nessa pandemia. Muita gente se dedicou a escrever e a criar novos mecanismos de veiculação. Não podemos fazer tudo o que sonhamos, mas estamos, mais uma vez, trazendo um instante precioso para Pirenópolis”, explica.

A Flipiri promoverá lançamentos de livros de autoras e autores de várias localidades, e das mais variadas vertentes, desde literatura infantil a musicalidade, com destaque especial à produção local. Entre os convidados nacionais, estão o escritor, psicólogo e professor Rossandro Klinjey, que apresentará a palestra-tema do evento, E o Mundo não Acabou, e o cantor e compositor Toquinho, com um show em tributo a Vinicius de Moraes, um dos homenageados desta edição.

A homenagem a Vinicius (1913-1980) será realizada por ocasião dos 40 anos da morte do compositor e escritor carioca, completados no ano passado. “Embora ele seja conhecido como poeta da paixão, ele era o da esperança também”, justifica o curador. A grande contribuição para a literatura e para a música brasileira de sonetos, poemas e canções do autor será revisitada. O outro homenageado da 11ª Flipiri é o poeta goiano de Jaraguá Afonso Félix de Sousa (1925-2002).

Contemporâneo de João Cabral de Melo Neto e integrante da terceira geração de modernistas da literatura nacional, Félix foi um autor multipremiado e fundador da Associação Nacional de Escritores (ANE). “Queremos falar sobre a importância dele para a literatura brasileira”, destaca o curador Maurício Melo. Tradicionalmente, o evento celebra dois homenageados, um escritor nacional e um escritor de Goiás.

O primeiro dia de evento será marcado pela itinerância virtual nas escolas da cidade e presencial para as escolas rurais. A Flipiri pretende alcançar mais de 5 mil crianças e jovens, como parte do esforço de sensibilização de novos públicos. A ideia é trabalhar a formação de leitores. Já na noite de sexta-feira, durante a abertura oficial do evento, as cerimonialistas Régia Diniz e Liduína Bartholo vão recitar poemas dos dois homenageados dessa edição.

Na sequência, o cantor e compositor Toquinho apresenta o show com público restrito a 150 pessoas em tributo ao seu antigo parceiro de composição e dos palcos, Vinicius de Moraes. Poeta e violão encontram-se mais uma vez em forma de saudade para proclamar a esperança por dias melhores. No repertório, estão previstos clássicos da dupla como Canto de Ossanha, Chega de Saudade e Garota de Ipanema. As pulseiras que dão acesso à tenda serão distribuídas na sexta-feira. Haverá ainda telões onde o show será transmitido ao vivo.



Desafio redobrado

Manter um evento tão grande como a Festa Literária de Pirenópolis (Flipiri) nunca foi fácil para os organizadores. A pandemia da Covid-19 surgiu como um obstáculo a mais na preparação dessa edição. “Todo evento cultural sofre com as poucas opções de financiamento. Infelizmente, não temos formalizado um sentimento de que a cultura forma cidadãos críticos e isso leva a uma melhor qualidade de vida. A leitura ensina tanto quanto a vida e a universidade. Este ano foi muito difícil conseguir recursos para fazer a festa, mas, com a ajuda da prefeitura, conseguimos e estamos aí, fazendo uma bela festa”, explica o escritor e curador da festa Maurício Melo Júnior.



O Instituto Cultural Casa de Autores, a Secretaria de Educação e Prefeitura de Pirenópolis são os realizadores do evento que conta com apoio do Sesc-GO. A programação, com atividades presenciais e on-line, vai ocupar vários pontos da cidade, de escolas à Praça da Matriz. Algumas atividades serão transmitidas pelas redes sociais do Instituto Casa de Autores, Prefeitura de Pirenópolis e Sesc-GO. O tradicional encontro de ilustradores vai reunir profissionais como André Cerino, Romont Willy e Sérgio Pompeo. Haverá ainda oficinas para alunos, pais, professores e público em geral.



Para o curador, o maior legado da Festa Literária de Pirenópolis é fazer de Pirenópolis uma cidade de leitores. “Não há um estudo sobre o aumento da leitura no município, mas é visível o encanto dos estudantes com o livro e a leitura. A Flipiri é hoje um dos mais importantes eventos culturais do município. Fomos um dos oitos eventos literários do País contemplados no edital de patrocínio da Petrobrás. E toda comunidade literária do País presta homenagem à Flipiri. Chegar à 11ª edição nos traz a certeza da importância da festa para Goiás e para o Brasil”, destaca.



Protocolos

Com o gradual avanço da vacinação contra a Covid-19, a edição presencial da Flipiri se fez possível, mas não abre mão de um controle de acesso reforçado ao evento, observando as regras sanitárias vigentes de prevenção à doença. Os organizadores explicam que a ocupação de lugares será restrita dentro do permitido pela legislação local com relação ao número de pessoas, haverá medição de temperatura e será disponibilizado álcool em gel em todos os locais das atividades. As vagas, portanto, são limitadas e é necessário realizar inscrição prévia para participação em oficinas e palestras. Algumas atividades serão exclusivas para professores e alunos.



Destaques da programação



QUINTA-FEIRA

- 17h às 21h: Sarau Literário Vinhos e Letras

Local: Vinícola Assunção



SEXTA-FEIRA

- 16h30 às 18h: Lançamento de livros da Coleção Arterial (autores de Pirenópolis lançando seus primeiros livros)

Local: Tenda da Flipiri – Praça da Matriz

- 19h30 às 20h15: Régia Diniz e Liduína Bartholo recitam poemas de Vinicius de Moraes e Afonso Félix de Sousa – com Maurício Melo e Íris Borges

Local: Salão Paroquial Igreja Nossa Senhora do Rosário – Praça da Matriz



- 20h15 às 21h: Conferência de Abertura – E o Mundo não Acabou, com o professor Rossandro Klinjey

Local: Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Rosário – Praça da Matriz



- 21h30: Show com Toquinho

Local: Palco da Tenda da Praça Matriz.



SÁBADO

-- 17h às 18h: Espetáculo musical <FI10>Turma do Caracol</FI>, com André Cerino e Maria Amélia

Local: Cine Teatro Pirineus – Rua Direita

- 18h45 às 19h45: Apresentação teatral <FI10>Depois da Guerra</FI>, em comemoração ao bicentenário da Independência – com Liduína Bartholo

Local: Cine Teatro Pirineus – Rua Direita



