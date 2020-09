Magazine Flay afirma que vai apostar na carreira internacional e aponta Anitta como inspiração A paraibana contou à reportagem, em entrevista por telefone, que vai colocar em prática um sonho que já tinha há muito tempo: de levar sua música para fora do país

Após ficar conhecida nacionalmente com a sua participação no BBB 20, a cantora Flay, 25, não pretende pensar pequeno em relação à carreira. A paraibana contou à reportagem, em entrevista por telefone, que vai colocar em prática um sonho que já tinha há muito tempo: de levar sua música para fora do país. "É uma coisa que eu sempre quis, desde muito nova. Comecei a me a...