Magazine Flávio Carneiro reúne crônicas publicadas no POPULAR no livro 'Histórias ao Redor' Autor goiano radicado no Rio de Janeiro fala sobre nova obra em live de editora nesta quarta-feira (26)

Nascido em Goiânia, mas radicado em Teresópolis, no Rio de Janeiro, o escritor Flávio Carneiro reuniu no livro Histórias ao Redor textos publicados na coluna Crônicas & Outras Histórias, do jornal O POPULAR, entre 2016 e 2018. Nesta quarta-feira, 26, a partir das 18 horas, o autor goiano falará sobre o novo trabalho em uma live no Instagram promovida pela Editora C...