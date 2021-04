Pocah é o nova líder do Big Brother Brasil 21 (Globo) e indicou Gilberto ao 14º Paredão. O segundo emparedado foi Viih Tube pelo voto da casa, e puxou Fiuk no contragolpe para a berlinda. Nesta fase do reality, não tem prova Bate Volta para se livrar do Paredão e os indicados vão direto para votação popular.

Pocah levou a melhor na Prova do Líder realizada ao vivo durante a edição do programa desta quinta (22) logo após a eliminação de João Luiz do reality. Ela ganhou R$ 23 mil reais em prêmios que acumulou durante o percurso no tabuleiro.

Pocah recebeu as pulseiras do Vip e distribuiu para Arthur, Viih Tube. Com isso, Juliette, Gil, Fiuk e Camilla ficaram na Xepa. Logo após a distribuição das pulseiras, os confinados perguntaram quem era o dummy que dançava na festa do BBB, de quarta (21).

Na Prova do Líder, cada participante teve que rodar uma roleta e obedecer o comando da casa do tabuleiro. A estrelinha indicava que o confinado deveria andar quatro casas. Na quarta rodada do jogo, ficaram Juliette, Pocah e Viih Tube, mas a funkeira ganhou a liderança.

No domingo (25), mais um brother deixa a casa. Na sequência, mais uma Prova do Líder será realizada com formação de uma nova berlinda. O BBB 21 chega ao fim no dia 4 de maio.