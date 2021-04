Magazine Fiscal de amenidades é comportamento comum nas redes sociais Essa pessoa se incomoda com discussões sobre o reality show do momento, lançamentos musicais do pop ou até mesmo com a rotina de exercícios físicos alheia

“O mundo está acabando e vocês discutindo Big Brother”. Entre a positividade tóxica e a ideia de que “é ok não estar bem”, outro comportamento pode ser observado nas redes sociais: o fiscal de amenidades. Essa pessoa se incomoda com discussões sobre o reality show do momento, lançamentos musicais do pop ou até mesmo com a rotina de exercícios físicos alheia. As suas postag...