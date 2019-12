Magazine Firme e forte: quais são os segredos para se manter saudável no novo ano Especialistas apontam principais erros e acertos nas metas para uma vida mais saudável. Trinca organização, força de vontade e disciplina é segredo do sucesso

Depois do banho de ervas, do arroz com lentinhas e do dinheiro no sapato, práticas que prometem sorte e prosperidade para o ciclo que começa, é hora de colocar em prática as metas que farão de 2020 um ano diferente dos anteriores. Mas quando os planos dizem respeito a uma mudança de estilo de vida, o que geralmente significa inserir na rotina atividade física ...