Magazine “Fiquei recuada e não fiz acontecer”, diz goiana Thaís Braz sobre participação no programa Cirurgiã-dentista conta sobre os primeiros dias fora da casa do BBB 21 e os novos rumos profissionais

Correria define os primeiros sete dias fora da casa do Big Brother Brasil 21 da goiana Thaís Braz, de 27 anos, eliminada no dia 13. “Não parei nem para ver coisas relacionadas ao programa, é muita coisa para fazer. Graças a Deus, a vida está bem corrida. Amém, senhor!”, brinca, em entrevista ao POPULAR. Eliminada com 82,29% dos votos, a cirurgiã-dentista acredita...