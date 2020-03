Magazine 'Fiquei gratamente surpreso', diz Drauzio Varella sobre repercussão com matéria de presas trans Reportagem foi ao ar no ‘Fantástico’ do último domingo (1)

A entrevistada do médico Drauzio Varella com a detenta trans Suzy Oliveira para o programa Fantástico, da TV Globo, exibida em 1º de março, continua repercutindo por todos os cantos. Até o médico ficou surpreso com a repercussão da matéria. "Nunca imaginei que tivesse uma repercussão como a que aconteceu depois do Fantástico do último domingo. Fiquei muito ...