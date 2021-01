Magazine “Fiquei emocionada em ser convidada”, diz Claudia Leitte Cantora fala sobre participação como técnica de edição do reality show com elenco mais velho

O The Voice+ estreia no dia 17 e trará ao palco tão conhecido do público ainda mais emoção com histórias de quem tem muito para contar e cantar. E quem estará lá para ajudar a escolher as vozes que farão parte desta temporada é Claudia Leitte, como uma das técnicas do programa, ao lado de Mumuzinho, Ludmilla e Daniel. Aos 40 anos, Claudia, que acaba de lançar a coletân...