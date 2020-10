Magazine Fique atento Principais sintomas da síndrome do túnel do carpo

n Formigamento e dormência dos dedos, que vai do polegar até a metade do dedo anelar (abrange polegar, indicador, dedo do meio e a metade radial do quarto dedo)n Dormência, que geralmente se manifesta no período noturno e madrugadan Dificuldade para manipular objetos ou executar tarefas simples, como segurar um copo ou uma canetan Coceira na palma da mãon...