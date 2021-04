Magazine Fios brancos podem surgir em jovens pela genética, estresse ou estilo de vida Geralmente associados ao envelhecimento, fios brancos também podem surgir em jovens. Genética, estresse e doenças autoimunes ou na tireoide podem estar entre as causas

A maquiadora Jéssica Aroucha, 27, é assumidamente grisalha desde os 24. Antes disso, enfrentava com frequência as tinturas para esconder os fios que insistiam em aparecer desde a adolescência, característica que herdou tanto do pai quanto da mãe. O cabelo, no entanto, começou a dar sinais de que a química não estava fazendo bem e uma promessa foi feita. “Ele estava...