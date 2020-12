Magazine Final do The Voice Brasil acontece na noite desta quinta-feira (17) Pontos dos técnicos e votação do público levaram Izrra, Ana Canhoto, Victor Alves e Douglas Ramalho para final da 9ª temporada do reality. Goiano Manso ficou de fora

O The Voice Brasil, reality musical da Rede Globo, chega ao fim na noite desta quinta-feira, logo depois da novela A Força do Querer, sem a presença do goiano Fernando Manso, integrante do time de Michel Teló e que não conseguiu passar pela semifinal, realizada na terça-feira. Das 16 vozes que disputaram o direito a uma vaga na final, Izrra, Ana Canhoto, Victor Al...