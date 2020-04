Wallace garante a Teodora que vencerá a luta. Amália pergunta se Griselda perdoaria Antenor. Todos vibram com o desempenho de Vilma no programa de TV. Paulo afirma a Esther que não quer que ela faça a fertilização. Danielle tenta convencer Pedro Jorge a morar com ela. Paulo se desculpa com Esther. Antenor invade a festa de René e Tereza Cristina. Vanessa se insinua para René. Griselda perde o comprovante do seu jogo de loteria. Crô encontra Antenor. Íris chega à festa, e Tereza Cristina entra em choque.