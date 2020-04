Tereza Cristina ofende Griselda. Baltazar vê Tereza Cristina passar mal e a conforta. Antenor tenta ajudar a mãe, mas não consegue. Teodora fica indignada ao saber o que Wallace sentiu durante a luta. Esther decide ir para Itaipava, e Paulo fica contrariado. René chega à casa de Griselda, que se envergonha de seu estado. Tereza Cristina discute com René. Antenor sente vergonha de Patrícia. Esther fala para Danielle que está decidida a fazer a fertilização in vitro, mesmo sem o apoio do marido. Marcela obriga Paulo a almoçar com ela. Patrícia procura Antenor.