Griselda diz a Antenor que alugará um quarto para ele no Recanto da Zambeze. Esther sofre ao dizer para Paulo que não pensa mais em engravidar. Tereza Cristina discute com Patrícia. Dona Zilá desaparece em meio à vegetação. Amália diz a Quinzé que Teodora está prestes a chegar ao Brasil. Patrícia e Tereza Cristina se reconciliam. Solange canta e ensaia sua coreografia com as amigas. Esther marca um encontro com Danielle, e Paulo ouve. Teodora vê Quinzé na porta do hotel.