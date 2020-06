Magazine Fina Estampa: Teodora recupera o tesouro

Enzo e Pereirinha fogem do antiquário, mas acabam perdendo as miniaturas. Teodora recupera o tesouro. Crô comenta sobre seu companheiro misterioso com Tereza Cristina. Amália e Rafael passam a noite juntos. Griselda sugere que Amália e Rafael se casem. Pereirinha encontra uma miniatura na rua. Esther tem alta do hospital e vai para casa com Vitória. Griselda pensa em m...