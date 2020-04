Tereza Cristina ignora a ameaça de Renê. Quinzé e Amália convencem Griselda de que ela não pode mais trabalhar. Paulo acorda no quarto de Marcela, se desculpa e vai embora. Tereza Cristina diz a Renê que tem medo de Griselda. Em frente à casa da ex-sogra, Teodora simula para os vizinhos um desespero pela falta de Quinzinho. Paulo confessa a Esther que dormiu com outra mulher. Juan procura Letícia na universidade, e a moça o destrata. Griselda encontra Teodora no hotel. Tereza Cristina vai ao encontro de Renê no restaurante.