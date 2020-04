Tereza Cristina diz a Renê que passou o Le Velmont para o seu nome. Teodora decide conversar com Griselda. Quinzé se desentende com Wallace, que acaba desmaiando. Esther discute com Paulo e desconfia de Marcela. Esther afirma a Paulo que irá se separar dele. Griselda confessa a Celeste que gostaria de morar em uma casa em frente à de Tereza Cristina. Rafael dá uma aliança de noivado para Amália. Esther marca sua fertilização. Paulo se embriaga, e Renê cuida do cunhado. Antenor chega à casa de Griselda e pede para participar da comemoração do noivado de Amália.