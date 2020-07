Magazine Fina Estampa: Teodora explica para Quinzinho que irá viajar Confira o resumo do capítulo desta quarta-feira (1º) da novela das nove

Tereza Cristina expulsa Pereirinha de seu quarto. Griselda reconhece Pereirinha na descrição feita por Renê Junior. Rafael avisa a Amália que irá procurar um emprego. Vanessa se preocupa com a possibilidade de Esther voltar a trabalhar na Fio Carioca. Renê estranha as atitudes de Fred e comenta com Severino. Íris pede dinheiro para Tereza Cristina. Tereza Cristina denuncia o...