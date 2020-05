Magazine Fina Estampa: Renê ameaça sair de casa Confira o resumo da novela das nove desta sexta-feira (8)

Tereza Cristina afirma a Patrícia que ela não terá seu filho com Antenor. Renê ameaça sair de casa com Patrícia se Tereza Cristina fizer algo contra a filha. Wallace implica com Teodora por causa de Quinzinho. Tereza Cristina conta para Griselda que Patrícia está grávida e que Antenor quer impedi-la de ter o bebê. Danielle perde a guarda de Pedro Jorge. Griselda conversa c...