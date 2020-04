Antenor liga para Patrícia, que o destrata. Teodora conversa com Wallace sobre o prêmio que ele receberá com a luta. Carolina e Vilma pensam em fazer um perfil de Letícia em um site de relacionamento. Rafael e Amália têm sua primeira noite de amor. Griselda repreende Guaracy ao vê-lo no Le Velmont. Severino e Renê elogiam o trabalho de Griselda. Quinzé confronta Teodora, e uma jornalista acompanha a discussão.