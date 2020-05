Pereirinha é resgatado pelos bombeiros, e Celeste tenta acalmar Griselda. Vilma liga para Quinzé e Antenor e avisa que o pai está de volta. Tereza Cristina diz que promoverá uma festa no dia em que Griselda for morar no condomínio. Griselda fala para Pereirinha que Guaracy é seu noivo. Juan Guilherme diz a Fábio que deixará de sair com diversas mulheres. Griselda mostra para Pereirinha a certidão provando que ela é viúva. Quinzé, Antenor e Amália decidem se o pai fica ou vai embora de casa.